Travaglio | L’astio dei disadattati contro il Fatto? È perché non chiediamo l’elemosina di Stato e li mettiamo tutti in mutande

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista ha commentato le tensioni tra alcuni disadattati e il suo giornale, sostenendo che queste derivano dal fatto che non si chiedono fondi pubblici e si critica l’atteggiamento degli editori, che ogni anno si presentano davanti a Palazzo Chigi con il cappello in mano per chiedere finanziamenti. Ha inoltre affermato che la libertà di informazione viene compromessa da questa situazione.

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“Che libertà di informazione è quella dei giornali che con i loro editori vanno tutti gli anni davanti a Palazzo Chigi con il cappello in mano a chiedere l’elemosina? È una cosa assurda”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Battitori liberi, su Radio Cusano, dove torna a spiegare la scelta radicale che da quindici anni contraddistingue la testata: la rinuncia volontaria e definitiva ai contributi pubblici all’editoria, 762 mila euro soltanto per l’anno in corso, in favore di un modello di sostenibilità fondato esclusivamente sul rapporto diretto con i lettori. Travaglio non nasconde le difficoltà che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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