Parcheggi di interscambio a Napoli cosa è stato fatto e cosa no e perché rappresenta un problema per tutti

A Napoli, i parcheggi di interscambio sono stati promessi come soluzione per ridurre il traffico in entrata, ma i risultati finora sono stati limitati. Molti di questi spazi sono ancora insufficienti o non completamente realizzati, creando difficoltà sia per chi utilizza i mezzi pubblici che per chi si sposta in auto. La mancanza di interventi efficaci ha portato a una situazione di congestione che interessa l’intera città.

Ridurre il traffico in ingresso a Napoli attraverso i parcheggi di interscambio è un obiettivo dichiarato da anni. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato nel 2023 e aggiornato all’inizio del 2026, ha ribadito questa strategia, indicando la necessità di rafforzare le aree di sosta.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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