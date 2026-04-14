Il dibattito sui voli di Stato effettuati dal ministro della Giustizia ha portato alla richiesta di un’assemblea urgente da parte di alcuni gruppi politici. Questi chiedono chiarimenti alla presidente del Consiglio e al ministro stesso riguardo alle motivazioni e alle modalità di tali spostamenti, dopo che una testata giornalistica ha pubblicato dettagli sui viaggi del Guardasigilli. La questione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Pd, Avs e M5s chiedono un’informativa urgente della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la notizia, pubblicata da Repubblica, sui suoi voli di Stato del Guardasigilli. “Abbiamo appreso da notizie di stampa, dei voli di Stato fatti dal ministro Nordio nell’arco del 2025. La disciplina sui voli di Stato è una disciplina particolarmente rigida e rigorosa e lo è soprattutto dopo che in passato erano stati fatti, diciamo così, degli usi eccessivi, appunto, dei voli di Stato. E tanto più noi riteniamo che molto più rigorosi si debba essere oggi anche alla luce del fatto che stiamo parlando di razionare il carburante per i voli di linea e sembra abbastanza strano che non ci sia un pensiero anche sui voli di Stato”, ha detto intervenendo in aula la responsabile Pd Debora Serracchiani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Voli di Stato di Nordio, Pd-Avs-M5s contro il ministro: “Perché li ha fatti, erano giustificati? Italiani senza carburante”

Leggi anche: Referendum: Pd-M5S-Avs punto comune in risoluzioni Nordio, 'no mistificazioni'

Pd, M5s, Avs e Rinnoviamo: "Maggioranza immobile perché divisa, e intanto si amplia a destra al partito di Vannacci"“Hanno tutti i numeri per bocciare le proposte dell'opposizione, ma non lo fanno perché hanno problemi di coesione al loro interno” Esamina gli...