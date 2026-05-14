Trastevere | Maratona anti-bullismo aperta ai giovani

Il 20 e 21 maggio, piazza Mastai a Roma sarà il centro di un evento dedicato ai giovani e alle famiglie, con l’apertura di uno spazio chiamato “Piazza del Rispetto”. Durante queste due giornate, sarà possibile partecipare a una maratona contro il bullismo, pensata per coinvolgere i ragazzi e le scuole della zona. L’iniziativa mira a creare un momento di confronto e di sensibilizzazione, offrendo occasioni di ascolto e partecipazione per tutti i partecipanti.

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