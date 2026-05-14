Trastevere | Maratona anti-bullismo aperta ai giovani
Il 20 e 21 maggio, piazza Mastai a Roma sarà il centro di un evento dedicato ai giovani e alle famiglie, con l’apertura di uno spazio chiamato “Piazza del Rispetto”. Durante queste due giornate, sarà possibile partecipare a una maratona contro il bullismo, pensata per coinvolgere i ragazzi e le scuole della zona. L’iniziativa mira a creare un momento di confronto e di sensibilizzazione, offrendo occasioni di ascolto e partecipazione per tutti i partecipanti.
Roma – Il 20 e 21 maggio Piazza Mastai si trasformerà nella “Piazza del Rispetto”, un grande spazio aperto di incontro, ascolto e partecipazione dedicato a giovani, famiglie e scuole. Torna la Maratona Bullismo, evento nazionale promosso dall’ Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, in collaborazione con Adnkronos. Per due giorni il cuore di Roma ospiterà attività sportive, incontri istituzionali, testimonianze di grandi campioni e momenti di confronto, pensati per avvicinare i ragazzi a temi spesso difficili da affrontare e per creare uno spazio libero da giudizi e stigma, in cui fragilità e difficoltà possano trasformarsi in consapevolezza, crescita e forza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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