Trasporto pubblico il 18 maggio sciopero generale di 24 ore

Lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore dal sindacato Usb, con adesione anche dall’organizzazione Usb-Unione Sindacale di Base nei territori di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La decisione riguarda l’intera giornata e coinvolge il settore del trasporto pubblico, con possibili ripercussioni sui servizi e sulle corse previste. La protesta è stata annunciata ufficialmente e riguarda l’intera giornata, senza indicazioni di eventuali limitazioni o sospensioni specifiche.

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