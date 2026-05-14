Trasporto pubblico il 18 maggio sciopero generale di 24 ore
Lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore dal sindacato Usb, con adesione anche dall’organizzazione Usb-Unione Sindacale di Base nei territori di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La decisione riguarda l’intera giornata e coinvolge il settore del trasporto pubblico, con possibili ripercussioni sui servizi e sulle corse previste. La protesta è stata annunciata ufficialmente e riguarda l’intera giornata, senza indicazioni di eventuali limitazioni o sospensioni specifiche.
Per l'intera giornata di lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale da parte della Confederazione Nazionale Unione Sindacale di Base (Usb), a cui ha aderito l'organizzazione sindacale Usb-Unione Sindacale di Base presente nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L'adesione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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