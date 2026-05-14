Trasporto pubblico il 18 maggio sciopero generale di 24 ore

Da ilpiacenza.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore dal sindacato Usb, con adesione anche dall’organizzazione Usb-Unione Sindacale di Base nei territori di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La decisione riguarda l’intera giornata e coinvolge il settore del trasporto pubblico, con possibili ripercussioni sui servizi e sulle corse previste. La protesta è stata annunciata ufficialmente e riguarda l’intera giornata, senza indicazioni di eventuali limitazioni o sospensioni specifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per l'intera giornata di lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale da parte della Confederazione Nazionale Unione Sindacale di Base (Usb), a cui ha aderito l'organizzazione sindacale Usb-Unione Sindacale di Base presente nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L'adesione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sciopero generale: tutto quello che devi sapere in 6 minuti

Video Sciopero generale: tutto quello che devi sapere in 6 minuti

Sullo stesso argomento

Sciopero, stop di 24 ore nel trasporto pubblico locale: possibili ripercussioni sui serviziNella giornata di lunedì, 18 maggio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato.

Leggi anche: Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a maggio

Temi più discussi: Trasporto pubblico: sciopero in programma lunedì 18 maggio; Sito Istituzionale | Sciopero lunedì 18, TPL a rischio; Sciopero a Roma il 18 maggio: nel giorno del derby a rischio metro, bus, tram e treni; Sciopero 18 maggio, stop a treni e trasporto locale: gli orari. Si ferma anche la scuola.

Sciopero generale il 18 maggio: dai treni alla scuola fino sanità. Ecco chi si fermeràLunedì 18 maggio uno sciopero generale indetto dall’Unione sindacale di base rischia di creare non pochi disagi in diversi settori, sia del lavoro privato che pubblico. Saranno infatti coinvolti anche ... ilfattoquotidiano.it

trasporto pubblico il 18Sciopero 18 maggio, stop a treni e trasporto locale: gli orari. Si ferma anche la scuolaLa mobilitazione generale è stata indetta dall’Usb. Il Gruppo Fs e le aziende metropolitane stanno ufficializzando le fasce di garanzia ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web