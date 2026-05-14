Trasporto aereo in Cina un nuovo dipartimento per la sicurezza a bassa quota

In Cina, l’Amministrazione dell’aviazione civile ha creato un nuovo dipartimento dedicato alla sicurezza a bassa quota. Questa decisione arriva in un momento in cui il Paese sta rafforzando gli investimenti e le iniziative nel settore del trasporto aereo. La CAAC mira a regolamentare meglio le attività in quota ridotta, mentre prosegue con le politiche di sviluppo dell’economia aeronautica nazionale. La creazione di questa struttura si inserisce nel quadro delle strategie per migliorare la sicurezza e la gestione delle operazioni aeronautiche a bassa quota.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (CAAC) ha istituito un dipartimento per la sicurezza a bassa quota, mentre il Paese intensifica gli sforzi per promuovere l’economia del settore. Il nuovo dipartimento è responsabile della formulazione dei piani di sviluppo per l’aviazione civile a bassa quota, del coordinamento tra sicurezza e sviluppo a bassa quota, e della creazione di piattaforme di gestione dei servizi di volo a bassa quota e di sistemi di stazioni per i servizi di volo, secondo la CAAC. L’iniziativa arriva in un momento in cui la Cina ha intensificato gli sforzi per valorizzare l’economia a bassa quota, che si riferisce alle attività economiche e alle industrie incentrate su veicoli aerei con e senza equipaggio operanti nello spazio aereo solitamente entro i 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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