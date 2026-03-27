Nelle ultime ore, alcuni territori della Toscana e della provincia di Firenze hanno registrato un calo delle temperature che ha portato la neve a raggiungere anche zone a quote basse. La neve è iniziata a cadere ieri e in alcune località, come l'Abetone, si valuta la possibilità di prolungare la stagione sciistica fino a Pasqua. La neve ha interessato diverse aree della regione, anche a quote inferiori rispetto al consueto.

Brusco abbassamento della temperatura e fiocchi bianchi che tornano anche in Toscana. Se all'Abetone si gioisce per la possibilità di prolungare la stagione sciistica probabilmente almeno fino a Pasqua, in altre aree della Toscana e della provincia fiorentina la neve arrivata a partire da ieri mattina, giovedì 26 marzo, ha causato non pochi disagi. Imbiancature si sono registrate in alto e basso Mugello, ma anche in val di Sieve, e poi in Casentino, nel Pratese. Neve anche sulle colline intorno a Firenze, nell'area dell'Olmo per esempio, a partire dai 500600 metri di altitudine. In alto Mugello, a Firenzuola e dintorni, disagi alla circolazione risolti rispolverando le catene da neve per le auto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - È tornata la neve: anche a bassa quota, in Toscana e nei dintorni di Firenze

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