Nella notte, un temporale di neve ha coinvolto il massiccio del Partenio, portando a un'abbondante nevicata che ha coperto l'Irpinia. La quantità di neve caduta si è rivelata superiore alle previsioni, interessando anche zone a quote più basse del previsto. Le strade della regione sono state interessate da precipitazioni intense, con interventi delle squadre di emergenza per la gestione della situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte un intenso temporale di neve si è abbattuto sul massiccio del Partenio, regalando all’Irpinia un risveglio completamente imbiancato. La coltre nevosa ha raggiunto spessori significativi, con accumuli di 22 centimetri presso l’Osservatorio e fino a 24 centimetri all’Oasi di Pannarano, segno di un evento meteorologico di notevole rilevanza. Il dato più sorprendente riguarda però il limite delle nevicate, sceso ben al di sotto delle attese fino a quote di alta collina. Qualche fiocco si è spinto anche nel capoluogo, confermando la portata dell’irruzione fredda che ha interessato il territorio nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Irpinia sotto la neve, quota più bassa del previsto

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Nevicate nella notte anche in Irpinia, con nevicate segnalate anche fino alla Città di Avellino. Nella webcam la situazione a Bagnoli Irpino (AV), a 654 MT. Seconda foto di Emil Pentangelo, per Meteo Campania, del Vesuvio, con la quota neve sotto i 1000 x.com

Oggi vi porto tra le pieghe più silenziose dell’Irpinia… dove il verde resiste, anche sotto un cielo carico di pensieri. Qui il tempo rallenta… e la natura parla piano, ma arriva dritta al cuore. #Irpinia #Montella #PaesaggiItaliani #NaturaIncontaminata #BorghiItalia - facebook.com facebook