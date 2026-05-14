Trasporti Gualtieri Asstra | Risorse per investimenti e gestione servizi

Il settore dei trasporti e della logistica si trova di fronte alla necessità di risorse dedicate sia agli investimenti sia alla gestione quotidiana dei servizi. Questa richiesta arriva da rappresentanti del settore, che sottolineano l'importanza di finanziare adeguatamente le attività per garantire un funzionamento efficiente. La discussione si concentra sulla ricerca di fondi specifici da destinare allo sviluppo infrastrutturale e al mantenimento delle operazioni in corso.

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Per il futuro del settore della logistica "servono risorse sia per gli investimenti che per la gestione dei servizi. L'integrazione di questi due elementi è fondamentale per la strategia generale del settore, anche in ragione del contesto di crisi energetica che stiamo vivendo. E' sì necessario che i contratti di servizio includano gli investimenti ma per garantire la tenuta del settore è necessario dare continuità alle risorse stanziate negli ultimi anni, come è opportuno anche avviare una riflessione sulla leva tariffaria". Così il vicepresidente di Asstra Giuseppina Gualtieri a margine di “Oltre il Pnrr: nuove strategie per il trasporto pubblico locale tra investimenti, decarbonizzazione e innovazione”, svoltosi oggi pomeriggio all'evento fieristico Next Mobility Exhibition.🔗 Leggi su Iltempo.it

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