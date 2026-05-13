Trasporti Gibelli Asstra | Idrogeno elemento centrale per il percorso di sostenibilità
Un rappresentante di Asstra ha dichiarato che l’idrogeno rappresenta un elemento chiave nel percorso di sostenibilità dei trasporti, sottolineando l’importanza di questa fonte energetica nel contesto europeo e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La discussione si concentra sulla rilevanza dell’idrogeno per il futuro del settore, con particolare attenzione alle strategie adottate a livello continentale e nazionale per favorire la transizione verso sistemi di mobilità più sostenibili.
Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "La strategia europea considera l'idrogeno un elemento centrale per il percorso di sostenibilità e anche per il Pnrr è diventato un tema decisivo per il Paese. Stiamo portando avanti un importante progetto come l'Hydrogen valley Camuna, che rappresenta un esempio concreto di innovazione e sviluppo sostenibile applicato al trasporto pubblico". Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra-Associazione trasporti, intervenendo questa mattina a Milano al convegno 'Evoluzione della filiere idrogeno per la mobilità; dalle politiche alle progettualità in corso', nell'ambito di Transpotec-Nme, a Fiera Milano. L'evento organizzato da Asstra e H2It, introdotto dai presidenti, Andrea Gibelli e Alberto Dossi, è stato moderato da Cristina Maggi.🔗 Leggi su Iltempo.it
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