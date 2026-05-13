Un rappresentante di Asstra ha dichiarato che l’idrogeno rappresenta un elemento chiave nel percorso di sostenibilità dei trasporti, sottolineando l’importanza di questa fonte energetica nel contesto europeo e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La discussione si concentra sulla rilevanza dell’idrogeno per il futuro del settore, con particolare attenzione alle strategie adottate a livello continentale e nazionale per favorire la transizione verso sistemi di mobilità più sostenibili.

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "La strategia europea considera l'idrogeno un elemento centrale per il percorso di sostenibilità e anche per il Pnrr è diventato un tema decisivo per il Paese. Stiamo portando avanti un importante progetto come l'Hydrogen valley Camuna, che rappresenta un esempio concreto di innovazione e sviluppo sostenibile applicato al trasporto pubblico". Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra-Associazione trasporti, intervenendo questa mattina a Milano al convegno 'Evoluzione della filiere idrogeno per la mobilità; dalle politiche alle progettualità in corso', nell'ambito di Transpotec-Nme, a Fiera Milano. L'evento organizzato da Asstra e H2It, introdotto dai presidenti, Andrea Gibelli e Alberto Dossi, è stato moderato da Cristina Maggi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporti, Gibelli (Asstra): "Idrogeno elemento centrale per il percorso di sostenibilità"

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