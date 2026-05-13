Il settore della logistica ha bisogno di risorse dedicate sia agli investimenti che alla gestione quotidiana dei servizi. Questa richiesta è stata fatta in occasione di un intervento da parte di un rappresentante di Asstra, l’associazione che riunisce le aziende di trasporto pubblico locale. La richiesta si inserisce in un momento in cui il settore affronta diverse sfide, tra cui l’adeguamento alle nuove esigenze di mobilità e infrastrutture.

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Per il futuro del settore della logistica "servono risorse sia per gli investimenti che per la gestione dei servizi. L'integrazione di questi due elementi è fondamentale per la strategia generale del settore, anche in ragione del contesto di crisi energetica che stiamo vivendo. E' sì necessario che i contratti di servizio includano gli investimenti ma per garantire la tenuta del settore è necessario dare continuità alle risorse stanziate negli ultimi anni, come è opportuno anche avviare una riflessione sulla leva tariffaria". Così il vicepresidente di Asstra Giuseppina Gualtieri a margine di “Oltre il Pnrr: nuove strategie per il trasporto pubblico locale tra investimenti, decarbonizzazione e innovazione”, svoltosi oggi pomeriggio all'evento fieristico Next Mobility Exhibition.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Logistica, Gualtieri (Asstra): "Risorse per investimenti e gestione servizi"

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