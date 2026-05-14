Trasporti Gibelli Asstra | Bene mobilità diffusa durante Milano-Cortina

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina è stata sperimentata una nuova modalità di mobilità che ha coinvolto diverse aree della regione. Un rappresentante di un’associazione di aziende di trasporto pubblico ha commentato positivamente questa esperienza, definendola un momento importante per lo sviluppo del settore a livello nazionale. La sperimentazione ha visto l’impiego di mezzi e servizi diversi rispetto al passato, con un focus sulla diffusione della mobilità tra le varie zone interessate.

(Adnkronos) – “Il modello di mobilità sperimentato con le Olimpiadi Milano-Cortina è un punto di svolta nell’evoluzione del trasporto pubblico locale italiano. La soluzione innovativa di mobilità diffusa, che è stata adottata, ha permesso di servire eventi ‘ad intermittenza’ tra grandi e piccoli centri, elevando i livelli di performance ordinari. È stata una scommessa vinta. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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