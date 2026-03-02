Trasporti Gibelli Asstra | Dopo covid cambiano flussi verso 2050 città integrate e mobilità più dinamica

Un rappresentante di Asstra afferma che i flussi di mobilità cambieranno a causa della pandemia e che entro il 2050 si prevede un sistema urbano più integrato e dinamico. Secondo lui, per assicurare un’allocazione corretta delle risorse è necessario rivedere il trasporto pubblico locale, considerando le trasformazioni attuali nel settore dei trasporti. La dichiarazione riguarda principalmente le strategie future e l’adattamento alle nuove esigenze di mobilità.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Per garantire l'appropriatezza della spesa, sia per il mantenimento delle infrastrutture sia dei servizi, dobbiamo ripensare il trasporto pubblico locale alla luce dei cambiamenti in atto". Lo ha dichiarato Andrea Gibelli, presidente di Asstra, intervenendo al Consumers' Forum. “Dopo il Covid – ha spiegato – il Tpl, storicamente pensato per lavoratori e studenti, registra dinamiche diverse: nei giorni feriali non sono ancora stati recuperati i livelli pre-pandemia, mentre nel fine settimana la domanda è cresciuta oltre le attese, anche per nuove abitudini legate al tempo libero e alla sostenibilità. Questo impone modelli più flessibili e tariffe dinamiche, non una pianificazione calata dall'alto ma costruita sui flussi reali”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

