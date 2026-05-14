Trasformare quella che fino al 1958 era un' istituzione di epoca coloniale per bianchi in uno spazio davvero pubblico | è la sfida al centro di un documentario applaudito al Sundance che sarà presentato in anteprima nazionale al WeWorld festival

Un nuovo documentario, acclamato al Sundance, si propone di raccontare la trasformazione di un edificio storico che, fino al 1958, fungeva da istituzione coloniale esclusiva per i bianchi. Il film sarà presentato in anteprima nazionale al WeWorld festival e affronta il tema di come uno spazio pubblico sia stato ridefinito nel tempo. Nel corso delle riprese, viene evidenziato come la mancanza di memoria collettiva sia stata alimentata attraverso l’istituzionalizzazione dell’oblio, un aspetto criticato come una delle principali lacune nella formazione dell’identità nazionale.

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