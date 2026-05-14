Trasformare quella che fino al 1958 era un' istituzione di epoca coloniale per bianchi in uno spazio davvero pubblico | è la sfida al centro di un documentario applaudito al Sundance che sarà presentato in anteprima nazionale al WeWorld festival
Un nuovo documentario, acclamato al Sundance, si propone di raccontare la trasformazione di un edificio storico che, fino al 1958, fungeva da istituzione coloniale esclusiva per i bianchi. Il film sarà presentato in anteprima nazionale al WeWorld festival e affronta il tema di come uno spazio pubblico sia stato ridefinito nel tempo. Nel corso delle riprese, viene evidenziato come la mancanza di memoria collettiva sia stata alimentata attraverso l’istituzionalizzazione dell’oblio, un aspetto criticato come una delle principali lacune nella formazione dell’identità nazionale.
« «Una delle più evidenti falle nella costruzione della nazione keniana non è l’assenza di memoria, bensì la deliberata istituzionalizzazione dell’amnesia ». Angela Wachuka spiega con queste parole quello che ha visto con i suoi occhi quando, insieme a Shiro Koinange, si è buttata nell’impresa titanica di costuire una biblioteca a Nairobi, Kenya. O, meglio, di trasformare quella che fino al 1958 era un’istituzione di epoca coloniale per bianchi, cristallizzata sui fasti dell’Impero britannico, in uno spazio davvero pubblico. Racconta questa storia entusiasmante e illuminante il film How to build a Library, che domenica 17 maggio sarà presentato al WeWorld Festival in anteprima italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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