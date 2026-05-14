Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto oggi a Pechino un delicato confronto diplomatico con il leader cinese Xi Jinping, in un vertice destinato a occupare il centro della scena internazionale fino a venerdì. Sul tavolo dei colloqui figurano alcuni dei dossier più sensibili degli equilibri globali: relazioni commerciali, politica dei dazi, Taiwan, sicurezza regionale e tensioni con l’Iran. Nel discorso iniziale trasmesso dai media ufficiali cinesi, Trump ha mostrato toni concilianti, sostenendo che i rapporti tra Washington e Pechino potrebbero entrare nella loro fase “migliore di sempre”. Il presidente americano ha anche...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trappola di Tucidide, cos'è e perché Xi l'ha citata davanti a Trump: è un chiaro messaggio politico

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