A Barga e Castelvecchio si sono verificati gravi disagi dopo il tranciamento di un cavo di alimentazione della linea internet, che ha causato l'interruzione del servizio per diverse ore. La rottura ha interessato anche numerose aziende e servizi locali, creando problemi di comunicazione e operatività. La rete internet è stata temporaneamente compromessa, influenzando le attività quotidiane di cittadini e imprese della zona.

Sono stati notevoli i disagi causati alle comunità di Barga e Castelvecchio ed a tante aziende e servizi, a seguito del tranciamento di un cavo di alimentazione della linea internet. La ditta che eseguiva i lavori per la posa della fibra per conto di Fastweb, nella zona del Pian grande ha danneggiato la linea in modo serio mentre stava eseguendo i lavori e da martedì mattina la connessione per molte attività e per ancor più persone, è stata ripristinata solo dopo 12 o anche 24 ore. Tra le realtà colpite l’Ospedale, Il Ciocco, il comune di Barga, le banche, diverse attività commerciali e direzionali, complicando un po’ la vita a tante persone e servizi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tranciato cavo, rete ko. A Barga notevoli disagi per cittadini e aziende

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ferrovia Roma Nord, un cavo tranciato manda in tilt la linea: attivati bus sostitutiviUn guasto avvenuto nella notte ha interrotto parzialmente la circolazione dei treni lungo la ferrovia Roma Nord oggi, venerdì 1° maggio.

Problemi tecnici alla rete elettrica: al via i lavori sul Corso, disagi per i cittadiniAl via, da lunedì 4 maggio, il completamento degli interventi di scavo sul Corso Vittorio Emanuele, per problemi tecnici connessi alla rete elettrica.

Si parla di: Tranciato cavo, rete ko. A Barga notevoli disagi per cittadini e aziende.

Tranciato cavo, rete ko. A Barga notevoli disagi per cittadini e aziendeLa ditta che eseguiva i lavori per la posa della fibra per conto di Fastweb ha danneggiato la linea in modo serio e la connettività è stata ripristinata solo dopo 12 o anche 24 ore . lanazione.it

Trattore trancia cavo Telecom: internet koSanta Maria dell’Arzilla isolata dal mondo digitale: un trattore per la raccolta della paglia ha tranciato un cavo Telecom sradicando quattro pali della linea fibra. E la rete internet sarà in tilt ... ilrestodelcarlino.it