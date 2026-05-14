A Firenze, la proposta di intitolare una fermata della tramvia alle Vie Nuove ha scatenato un dibattito acceso. La mozione avanzata da alcuni rappresentanti suggerisce di dedicare il nome alla storica associazione culturale e sociale presente in viale Giannotti. Tuttavia, il partito di centrodestra si è opposto, accusando la proposta di avere legami con un circolo associato all’ex premier. La questione ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici e cittadini, alimentando discussioni sui nomi delle fermate e il loro significato.

Firenze, 14 maggio 2026 – La mozione delle polemiche. A Firenze basta citare il circolo Arci delle Vie Nuove in viale Giannotti, lo storico circolo di Matteo Renzi e qualcosa succede sempre. Stavolta è stata protagonista la commissione Cultura: è passata una mozione che propone di integrare i nomi delle fermate della linea tramviaria per Bagno a Ripoli con sotto dei nomi che indichino luoghi significativi del territorio. Nello specifico si tratta di una 'sottotitolazione'. Dunque oltre ai nomi delle fermate ci saranno, ad esempio, 'Archivio di Stato', 'Memoriale delle Deportazioni'. E ci sarà anche ' Vie Nuove '. Si può ipotizzare una fermata 'Giannotti', con un sottotitolo 'Vie Nuove'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia, polemica sul nome della fermata. IV: “Sia intitolata alle Vie Nuove” Ma FdI frena: “È il circolo di Renzi”

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