Tentativo di rapina | 43enne accoltellato alla fermata della tramvia

Nel pomeriggio di ieri, domenica 1° marzo, un uomo di 43 anni è stato accoltellato vicino alla fermata Rosselli della linea 2 della tramvia in viale Fratelli Rosselli. L'aggressione si è verificata durante un tentativo di rapina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un uomo di 43 anni è stato ferito nel pomeriggio di ieri, domenica 1° marzo, nei pressi della fermata Rosselli della linea 2 della tramvia, in viale Fratelli Rosselli.Secondo quanto ricostruito, l'uomo, cittadino peruviano, sarebbe stato avvicinato da cinque connazionali, che avrebbero tentato di