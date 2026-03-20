Musmarra frena su Vicario | Non credo sia il nome in pole per l’Inter Il dubbio sul dopo Sommer

Il giornalista Musmarra ha commentato la situazione di mercato dell’Inter, escludendo che Guglielmo Vicario sia il candidato principale per sostituire Sommer. La sua analisi si concentra sulla posizione del portiere e sulle possibilità di trasferimento, evidenziando che al momento non ci sarebbero conferme ufficiali o indicazioni di un interesse diretto da parte del club nerazzurro.

Inter News 24 Musmarra, noto giornalista tifoso dell’Inter, ha frenato sul possibile arrivo in nerazzurro di Guglielmo Vicario per il post Sommer. Il casting per la porta dell’ Inter si arricchisce di nuove sfumature. Sebbene il blitz a Londra del DS Piero Ausilio abbia messo Guglielmo Vicario in cima alla lista dei desideri per il post-Sommer, la voce di Alfio Musmarra rompe il coro dei consensi. Sul suo canale Youtube, il giornalista si è detto scettico sulla reale “pole position” del portiere del Tottenham, suggerendo che la dirigenza nerazzurra e la proprietà Oaktree stiano valutando profili alternativi per la squadra di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Si è parlato del viaggio a Londra di Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Musmarra frena su Vicario: «Non credo sia il nome in pole per l’Inter». Il dubbio sul dopo Sommer Articoli correlati Mercato Inter, chi per il dopo Sommer? Vicario in pole, ma ci sono altri due nomi: ecco qualidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri continuano la ricerca per il dopo Sommer: Vicario resta in pole, ma attenzione a questi nomi…... Vicario Inter, è sempre più lui il post-Sommer! Il portiere italiano del Tottenham in pole, ma serve un’offerta sostenibiledi Redazione Inter News 24Vicario Inter, è sempre più lui il post-Sommer! Avviati i contatti, il portiere italiano in pole, ma serve un’offerta...