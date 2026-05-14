Trame Sospese e Alice Underground | Fondazione Carige porta il carcere fuori dalle mura
La Fondazione Carige ha avviato due iniziative dedicate alle donne detenute nella sezione femminile della Casa Circondariale di Genova Pontedecimo. I progetti si chiamano “Trame Sospese” e “Alice Underground” e prevedono attività che coinvolgono le persone in carcere. Le iniziative sono state presentate ufficialmente e prevedono momenti di laboratorio e spettacoli. Le attività si svolgono all’interno della struttura, con l’obiettivo di offrire opportunità di espressione e coinvolgimento alle detenute.
Fondazione Carige mette in campo due nuovi progetti che vedono come protagoniste le detenute della sezione femminile della Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.Trame SospeseIl 15 e 16 maggio a Palazzo Ducale (Sala Dogana) sarà aperta alla cittadinanza “Trame Sospese”, mostra conclusiva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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