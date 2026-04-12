Vino calabrese nel mondo | il successo del Vinitaly fuori dalle mura

Durante il Vinitaly a Verona, il settore vitivinicolo calabrese ha mostrato una forte presenza internazionale, rafforzando la sua immagine oltre i confini nazionali. La manifestazione ha permesso alle aziende della regione di presentare i propri vini, sottolineando le caratteristiche territoriali e la qualità dei prodotti. Questa partecipazione si inserisce in un percorso di crescita e di valorizzazione del patrimonio enologico calabrese avviato negli ultimi anni.

Il sistema vitivinicolo calabrese ha consolidato la sua proiezione internazionale durante il Vinitaly a Verona, grazie a una strategia che unisce l’eccellenza produttiva alla valorizzazione del patrimonio territoriale. La sinergia tra le istituzioni regionali e l’ente fieristico veronese sta trasformando il settore in un motore economico capace di generare flussi significativi per il territorio. L’alleanza strategica tra Calabria e Veneto. Federico Bricolo, alla guida di Veronafiere, ha sottolineato come la collaborazione con la Regione abbia prodotto risultati superiori alle aspettative iniziali. Il sodalizio nato per portare il brand del Vinitaly fuori dalle mura veronesi ha trovato nella Calabria un partner operativo di alto livello, capace di gestire progetti complessi come il Vinitaly in The City già testato con successo a Sibari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino calabrese nel mondo: il successo del Vinitaly fuori dalle mura Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vinoDal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale... Vino Made in Italy: il tricolore domina il mondo al VinitalyA Verona, in occasione dell’apertura del Vinitaly 2026, emerge un dato che definisce l’identità economica del Paese: su ogni cinque calici versati...