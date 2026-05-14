Tram deragliato a Milano i tecnici aprono la scatola nera

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni sulla scatola nera del tram 9 di Milano sono iniziate, dopo il deragliamento avvenuto il 27 febbraio in via Vittorio Veneto. Quel giorno, il tram ha perso i binari e si è schiantato contro un muro, provocando la morte di due persone. I tecnici stanno analizzando i dati registrati per chiarire le cause dell’incidente. La sperimentazione sulla scatola nera rappresenta un passaggio fondamentale nelle indagini in corso.

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Sono iniziate le operazioni sulla scatola nera del tram 9 che lo scorso 27 febbraio è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano, schiantandosi contro un muro a causando la morte di due persone. Le indagini sono coordinate dal pm Corinna Carrara e dall'aggiunto Calogero Piscitello ed eseguite. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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