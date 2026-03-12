Tram deragliato a Milano | focus su telefono autista scatola nera e protocollo

Un tram è deragliato a Milano e le indagini si concentrano sull'uso del telefono da parte dell'autista, sulla scatola nera e sul rispetto del protocollo. Le autorità stanno analizzando i dati provenienti dal dispositivo di registrazione e dal telefono del conducente per chiarire le cause dell'incidente. La questione riguarda anche eventuali comunicazioni del tram durante l'episodio.

(Adnkronos) – È dall'eventuale traffico telefonico del tranviere, dai dati che saranno forniti dalla scatola nera e da presunti errori nel protocollo che potrebbero arrivare nuove risposte sul deragliamento del tram della linea 9 che lo scorso 27 gennaio ha causato due morti e una cinquantina di feriti a Milano. La cosiddetta 'scatola nera' registra. Tram deragliato a Milano, attesi gli esiti sulla scatola nera e tabulati: conducente indagato per disastro Dal tram deragliato a Milano "nessun alert prima dello schianto". L'ipotesi: malore o distrazione, analisi sulla scatola neraMilano – L'autista del Tramlink numero 9, prima del deragliamento in viale Vittorio Veneto, non avrebbe inviato alcuna comunicazione alla centrale... Tram deragliato a Milano, indagato l'autista per disastro ferroviario colposo; Tram deragliato, il conducente: Una botta al piede, poi lo svenimento. Si indaga anche sulle telecamere; Tram deragliato a Milano, la compagna di una delle due vittime: Andava fortissimo, urlavano tutti; Tram deraglia a Milano: è il terzo caso in pochi giorni. Tram deragliato a Milano, ascoltati due colleghi del conducente. I minuti prima dell'incidente e l'analisi sulla scatola nera: problema tecnico o errore umano?Le indagini sulla tragedia ferroviaria di viale Vittorio Veneto a Milano hanno subìto un'accelerata nella mattinata di giovedì 12 marzo. La polizia locale ha prelevato ... Inchiesta sul tram deragliato a Milano: la Procura convoca due testimoni chiaveSotto esame le telefonate tra colleghi e i rilievi tecnici per far luce sulla dinamica del deragliamento del 27 febbraio costato la vita a due passeggeri ... Tram deragliato a Milano, la polizia locale sequestra le scarpe del conducente