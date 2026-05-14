A Milano, si sono avviate le operazioni sulla scatola nera del tram coinvolto nel deragliamento avvenuto il 27 febbraio. La vicenda ha suscitato molte domande sulla causa dell’incidente, con ipotesi che vanno dal malore dell’autista a un guasto tecnico o a una distrazione. Le autorità stanno analizzando i dati registrati per chiarire cosa abbia portato allo sbandamento del veicolo, evento che ha causato danni e disagi in città.

Milano, 14 maggio – È arrivato uno dei giorni più attesi nell’ambito delle indagini sul deragliamento del Tramlink 9, avvenuto a Milano lo scorso 27 febbraio. Sono infatti cominciate oggi le operazioni sulla scatola nera del mezzo che è deragliato in via Vittorio Veneto e si è andato a schiantare contro un muro. Nella tragica circostanza il bollettino era stato terribile: 2 morti – Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky - e circa 50 feriti. TRAM 9 DERAGLIATO VIALE VITTORIO VENETO MILANO, 27 FEBBRAIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA Nell'indagine coordinata dalla pm Corinna Carrara e dall'aggiunto Calogero Piscitello, e delegata alla Polizia Locale,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato a Milano, al via le operazioni sulla scatola nera. Malore, guasto o distrazione dell’autista? In arrivo le risposte

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