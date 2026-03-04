Un tram di Milano, il numero 9 di Tramlink, si è improvvisamente deragliato in viale Vittorio Veneto senza che l’autista avesse inviato alcun allarme alla centrale di Atm. Secondo le prime verifiche, prima dell’incidente non sono stati rilevati segnali di malore o distrazione da parte del conducente. Le autorità stanno analizzando i dati della scatola nera per chiarire le cause dell’accaduto.

Milano – L’autista del Tramlink numero 9, prima del deragliamento in viale Vittorio Veneto, non avrebbe inviato alcuna comunicazione alla centrale operativa di Atm per segnalare un malessere, una situazione anomala o altre criticità. Risulterebbero solo due brevi telefonate interne, dirette alla control room, successive però all’incidente. Il ristorante contro cui si è schiantato il tram 9 Le due telefonate dopo l’incidente Nella prima, poco dopo le 16.11 di venerdì, dice ai colleghi: "Male, male, mi sono fatto male. deragliamento". Subito dopo, un’altra breve comunicazione che probabilmente ha fatto scattare i soccorsi. Elementi che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal tram deragliato a Milano “nessun alert prima dello schianto”. L’ipotesi: malore o distrazione, analisi sulla scatola nera

Tram 9 deragliato, l’ipotesi dell’errore umano (per malore o distrazione fatale): scambio e lanterna erano funzionantiMilano, 3 marzo 2026 – Proseguono gli accertamenti per fare luce sul deragliamento del tram 9 a Milano, in viale Vittorio Veneto (a due passi da...

