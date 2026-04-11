Il caro carburante si fa sentire anche sui traghetti | Rischio rincari nei collegamenti con Sicilia e Sardegna

Il recente aumento dei prezzi dell’energia, causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ha portato a un incremento anche nel costo del carburante. Questo fenomeno si riflette sui collegamenti marittimi con Sicilia e Sardegna, dove si valuta un possibile aumento delle tariffe. I trasporti marittimi sono stati colpiti dall’aumento dei prezzi del carburante, che potrebbe portare a rincari sui servizi di collegamento con le isole.

La chiusura dello stretto di Hormuz ha innescato un forte aumento dei prezzi dell’energia e in particolare del carburante, con conseguenze sopratutto per il settore dei trasporti. Anche se, dopo l’annuncio del cessate il fuoco, i prezzi hanno iniziato a diminuire, l’incertezza resta elevata. A essere colpite per prime sono state le compagnie aeree, ma anche il trasporto marittimo sta iniziando a risentire della situazione. Pur non registrando al momento problemi di approvvigionamento come nel caso degli aeroporti, spiega un articolo del Corriere, le compagnie faticano a sostenere costi del carburante ormai arrivati a livelli molto elevati. Un settore essenziale, ma vulnerabile.🔗 Leggi su Open.online Caro carburante, a rischio anche i traghetti per le isole: chi paga il conto più salatoOltre alla sempre più plausibile contrazione della disponibilità di carburante nelle prossime settimane, quello a disposizione vale già “oro”. Ischia, nave dei rifiuti ferma: camion sui traghetti e disagi nei collegamentiDal 27 febbraio ferma in cantiere l’unica nave per il trasporto dei rifiuti da Ischia.