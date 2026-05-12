Caro-traghetti in Toscana rincari del 300% | da Livorno a Olbia servono oltre 750 euro senza cabina

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quest’anno, i prezzi dei traghetti in Toscana sono aumentati considerevolmente, arrivando a raddoppiare o triplicare rispetto all’anno precedente. Per esempio, il costo di un biglietto senza cabina da Livorno a Olbia supera i 750 euro, segnando un incremento del 300%. Questa variazione riguarda sia le tratte per la Sardegna che per la Sicilia, rendendo più costoso il viaggio in traghetto dalla regione.

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Firenze, 12 maggio 2026 – Partire dalla Toscana per raggiungere Sardegna o Sicilia in traghetto costerà molto di più rispetto allo scorso anno. A lanciare l’allarme è  l’osservatorio nazionale Federconsumatori, che ha analizzato i prezzi delle principali tratte marittime in partenza dai porti di Livorno e Piombino per l’estate 2026. L’indagine prende in considerazione un viaggio di andata e ritorno nelle settimane centrali di agosto per una famiglia composta da due adulti e un bambino con auto al seguito. Il quadro che emerge è quello di rincari diffusi: mediamente i costi aumentano del 15% rispetto al 2025 per chi viaggia in poltrona e del 18% per chi sceglie la cabina.🔗 Leggi su Lanazione.it

caro traghetti in toscana rincari del 300 da livorno a olbia servono oltre 750 euro senza cabina
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