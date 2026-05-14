Una tragedia si è consumata in una spa, dove una donna ha denunciato l’assenza di misure di sicurezza adeguate. La madre di un ragazzo deceduto ha chiesto spiegazioni su come tre persone non abbiano bloccato la pompa, e ha evidenziato mancanze tecniche che hanno trasformato la vasca in una trappola mortale. Le autorità stanno indagando sulle condizioni della struttura e sulle procedure di sicurezza adottate.

? Domande chiave Come hanno fatto tre persone a non fermare la pompa?. Quali mancanze tecniche hanno trasformato la vasca in una trappola?. Chi sono i tre responsabili ora indagati dai carabinieri?. Perché i dispositivi di emergenza non erano installati nella struttura?.? In Breve Carabinieri di Novafeltria indagano legale, direttore e responsabile manutenzione dell'hotel Duca del Montefeltro.. Sopralluoghi tecnici effettuati nella spa di Pennabilli dopo il decesso del bambino di 11 anni.. Assenza di interruttori di emergenza e dispositivi di arresto rapido nella vasca idromassaggio.. Indagini mirano a verificare la conformità dei protocolli di sicurezza per impianti pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in spa: la madre di Matteo denuncia l’assenza di sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La madre di Matteo, morto 11 anni: “Ucciso dall’indifferenza, la spa era una trappola. Sicurezza solo sulla carta”Rimini, 14 maggio 2026 – “Tre paia di braccia: quelle di un padre, di una madre, di uno zio si sono intrecciate in una lotta disperata.

Caso Matteo Brandimarti: tre indagati per l’incidente in spaLa Procura di Rimini ha iscritto tre persone nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo in merito alla scomparsa di Matteo...

Temi più discussi: La madre di Matteo, morto 11 anni: Ucciso dall’indifferenza, la spa era una trappola. Sicurezza solo sulla carta; Tragedia nella piscina, la mamma del piccolo Matteo: Non sono bastate tre persone per tirarlo fuori- VIDEO; Tragedia di viale Marconi, il dolore del fratello di Lollo: Come lo dico a mamma?. Lo strazio del papà di Gianlu; Giallo sulla tragedia famiglia Di Vita: diverse piste aperte per la morte di madre e figlia.

GRUPPO RUSCALLA S.P.A - Results on X | Live Posts & Updates x.com

La madre di Matteo, morto 11 anni: Ucciso dall’indifferenza, la spa era una trappola. Sicurezza solo sulla cartaIl drammatico sfogo della donna in un lungo post sui social dopo la tragedia di Pennabilli: Abbiamo lottato per strapparlo a quella pompa, ma era impossibile fermarla. L’attacco a chi giudica senza ... ilrestodelcarlino.it

La madre di Matteo: Risucchiato nella vasca. Una trappola mortaleLo abbiamo tirato in tre, con tutta la forza dell’amore e del terrore. Ma non c’era un sistema sicurezza. E ora qualcuno osa giudicare noi. msn.com