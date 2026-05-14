La madre di Matteo morto 11 anni | Ucciso dall’indifferenza la spa era una trappola Sicurezza solo sulla carta

La madre di un ragazzo deceduto 11 anni fa ha accusato che la sua morte sia stata causata dall’indifferenza e da condizioni di sicurezza insufficienti in una spa. Secondo quanto riferito, l’ambiente era una trappola e le misure di sicurezza erano solo formali. La famiglia ha descritto un tentativo di salvataggio che coinvolgeva il padre, la madre e uno zio, tutti impegnati in una lotta disperata per il ragazzo.

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