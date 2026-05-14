La madre di Matteo morto 11 anni | Ucciso dall’indifferenza la spa era una trappola Sicurezza solo sulla carta
La madre di un ragazzo deceduto 11 anni fa ha accusato che la sua morte sia stata causata dall’indifferenza e da condizioni di sicurezza insufficienti in una spa. Secondo quanto riferito, l’ambiente era una trappola e le misure di sicurezza erano solo formali. La famiglia ha descritto un tentativo di salvataggio che coinvolgeva il padre, la madre e uno zio, tutti impegnati in una lotta disperata per il ragazzo.
Rimini, 14 maggio 2026 – “ Tre paia di braccia: quelle di un padre, di una madre, di uno zio si sono intrecciate in una lotta disperata. Abbiamo tirato con la forza dell’amore e del terrore, ma contro la potenza della macchina eravamo impotenti. La pompa non sentiva le mie grida, non sentiva il mio cuore straziato; la pompa continuava a fare il suo lavoro, implacabile, perché nessuno aveva pensato di installare un tasto per dirle di fermarsi. Non c’era un interruttore di emergenza, non c’era un salvavita. Solo il silenzio colpevole di una sicurezza che esisteva solo sulla carta”. Parole che arrivano con la forza di un pugno nello stomaco. Parole che raccontano un dolore troppo grande da sopportare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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