Caso Matteo Brandimarti | tre indagati per l’incidente in spa

La Procura di Rimini ha iscritto tre persone nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di un ragazzo di 12 anni. Il giovane, originario di San Benedetto, è deceduto a seguito di un incidente verificatosi in una struttura ricettiva a Pennabilli. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La Procura di Rimini ha iscritto tre persone nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo in merito alla scomparsa di Matteo Brandimarti, il dodicenne originario di San Benedetto che ha perso la vita dopo un tragico incidente avvenuto in una struttura ricettiva a Pennabilli. L’indagine punta ora verso figure legate alla gestione e al funzionamento della spa dove si è consumato il fatto durante le festività pasquali. Il percorso giudiziario entra in una fase decisiva con l’esame autoptico programmato per lunedì alle ore 14:00. Per questo accertamento tecnico irripetibile, i familiari del giovane hanno affidato il compito di seguire le operazioni al dottor Claudio Cacaci, consulente di parte nominato dall’avvocato Umberto Gramenzi, legale della famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Matteo Brandimarti: tre indagati per l’incidente in spa Leggi anche: Rimini, morto Matteo Brandimarti, il bimbo risucchiato dal bocchettone della vasca della Spa a Pasqua Il 12enne Matteo Brandimarti morto incastrato nell'idromassaggio, autorizzato l'espianto degli organiSaranno donati gli organi di Matteo Brandimarti , il 12enne marchigiano morto in ospedale a Rimini dopo alcuni giorni di agonia.