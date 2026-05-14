Cinque turisti italiani sono deceduti durante un'escursione subacquea alle Maldive. I cinque sono scomparsi mentre si trovavano in immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu. Le autorità locali hanno riferito che le condizioni meteorologiche in quel momento erano sfavorevoli. La barca su cui si trovavano i presenti aveva condotto l'escursione poco prima di perdere i contatti. Le ricerche sono in corso per localizzare eventuali sopravvissuti o altre persone coinvolte.

Cinque italiani morti durante un'escursione subacque alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ricerche. La polizia locale ha confermato che tutte e cinque le persone decedute nell'incidente erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni della scomparsa dei turisti intorno alle 13:45 di oggi, ora locale. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati tutti deceduti. La prima ricostruzione Secondo le prime informazioni, i cinque turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli»

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