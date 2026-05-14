Tragedia alle Maldive | 5 italiani perdono la vita durante un’immersione

Cinque cittadini italiani sono deceduti nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, a causa di un incidente durante un’immersione subacquea. L’accaduto si è verificato in un contesto turistico e non sono state fornite altre dettagli sulle circostanze del fatto. Le autorità locali stanno indagando sulla vicenda e hanno avviato tutte le procedure necessarie per chiarire le cause dell’incidente. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali.

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