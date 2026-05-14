Tragedia alle Maldive | 5 italiani perdono la vita durante un’immersione
Cinque cittadini italiani sono deceduti nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, a causa di un incidente durante un’immersione subacquea. L’accaduto si è verificato in un contesto turistico e non sono state fornite altre dettagli sulle circostanze del fatto. Le autorità locali stanno indagando sulla vicenda e hanno avviato tutte le procedure necessarie per chiarire le cause dell’incidente. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nell’atollo di Vaavu. Cinque cittadini italiani sono morti alle Maldive in seguito a un tragico incidente avvenuto durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che insieme all’ambasciata italiana di Colombo sta seguendo da vicino la vicenda e mantenendo i contatti con le autorità locali. L’esplorazione a 50 metri di profondità. Secondo le prime informazioni diffuse, il gruppo avrebbe tentato di esplorare alcune grotte sottomarine situate a circa 50 metri di profondità. Proprio durante questa attività si sarebbe verificato l’incidente che è costato la vita ai cinque connazionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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