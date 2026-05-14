Tragedia alla Maldive | i nomi e le storie delle vittime genovesi Unige | Vite spezzate nella profondità del mare
Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un'escursione in mare. Quattro di loro erano originari di Genova e avevano studiato o lavorato presso l'Università di Genova. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell'incidente, che ha coinvolto persone provenienti da diverse città italiane. La notizia ha suscitato dolore tra le famiglie e le comunità di provenienza, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle cause dell’accaduto.
Cinque italiani hanno perso la vita alle Maldive durante un'escursione in mare, quattro di queste avevano un legame con Genova, per i loro studi e il loro lavoro all'Università di Genova. La tragedia si è consumata in mare durante un'escursione in un barca safari come sub. L'allarme è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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