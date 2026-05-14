Tragedia alla Maldive | i nomi e le storie delle vittime genovesi Unige | Vite spezzate nella profondità del mare

Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un'escursione in mare. Quattro di loro erano originari di Genova e avevano studiato o lavorato presso l'Università di Genova. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell'incidente, che ha coinvolto persone provenienti da diverse città italiane. La notizia ha suscitato dolore tra le famiglie e le comunità di provenienza, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle cause dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui