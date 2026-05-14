Tragedia alla Maldive | chi erano le vittime genovesi Unige | Vite spezzate nella profondità del mare

Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un'escursione in mare. Quattro di loro erano originari di Genova e avevano studiato o lavorato all’Università di Genova. Le autorità locali hanno recuperato i corpi tra le acque dell’atollo, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media italiani, evidenziando il legame di alcuni delle vittime con la città di Genova.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui