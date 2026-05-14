Tragedia alla Maldive | chi erano le vittime genovesi Unige | Vite spezzate nella profondità del mare

Da genovatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un'escursione in mare. Quattro di loro erano originari di Genova e avevano studiato o lavorato all’Università di Genova. Le autorità locali hanno recuperato i corpi tra le acque dell’atollo, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media italiani, evidenziando il legame di alcuni delle vittime con la città di Genova.

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Cinque italiani hanno perso la vita alle Maldive durante un'escursione in mare, quattro di queste avevano un legame con Genova, per i loro studi e il loro lavoro all'Università di Genova. La tragedia si è consumata in mare durante un'escursione in un barca safari come sub. L'allarme è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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