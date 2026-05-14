Tragedia alla Maldive | chi erano le vittime genovesi Unige | Vite spezzate nella profondità del mare
Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un'escursione in mare. Quattro di loro erano originari di Genova e avevano studiato o lavorato all’Università di Genova. Le autorità locali hanno recuperato i corpi tra le acque dell’atollo, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media italiani, evidenziando il legame di alcuni delle vittime con la città di Genova.
Cinque italiani hanno perso la vita alle Maldive durante un'escursione in mare, quattro di queste avevano un legame con Genova, per i loro studi e il loro lavoro all'Università di Genova. La tragedia si è consumata in mare durante un'escursione in un barca safari come sub. L'allarme è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Elisa Zanca e Mithum Kuranage, giovani vite spezzate sulla strada: chi erano le vittime del terribile incidente in motoLocate Triulzi (Milano), 21 marzo 2026 – “Siamo andati tutti quanti a ballare insieme.
Elisa Dranca e Mithum Kuranage, giovani vite spezzate sulla strada: chi erano le vittime del terribile incidente in motoLocate Triulzi (Milano), 21 marzo 2026 – “Siamo andati tutti quanti a ballare insieme.
Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in un’immersione: ecco chi sono. Conferme ufficiali e assistenza alle famiglie dalla Farnesina e dall’ambasciata. Il LINK nel primo commento facebook
Chi sono le vittime della tragedia alle Maldive: una docente dell'Università di Genova e sua figlia, una ricercatrice del Torinese e due istruttori subacquei #ANSA x.com
Tragedia alle Maldive: chi era Federico Gualtieri, uno dei 5 italiani morti nell’escursione subacqueaTra i cinque italiani morti alle Maldive durante un’escursione subacquea c’è anche Federico Gualtieri, 30 anni, originario di Omegna (provincia di Verbano-Cusio-Ossola). ilgiornale.it
Tragedia alla Maldive: chi erano le vittime genovesi. Unige: Vite spezzate nella profondità del mareQuattro dei cinque morti italiani avevano un legame con l'Università di Genova: due ricercatrici, una studentessa e un neolaureato: chi erano Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e F ... genovatoday.it