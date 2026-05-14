Tragedia a Volpago del Montello | agricoltore muore in vigna con il trattore

Un agricoltore è morto in un incidente avvenuto in una vigna a Volpago del Montello. Secondo quanto ricostruito, il trattore si è ribaltato tra i filari durante le operazioni di lavoro. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause tecniche dell’incidente, concentrandosi su eventuali malfunzionamenti del mezzo o errori nella manovra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha causato il ribaltamento il mezzo agricolo tra i filari?. Quali sono le cause tecniche individuate dalle autorità sul terreno?. Perché la pendenza del Montello rende così pericolosi questi trattori?. Come si può prevenire il rischio per chi lavora in solitaria?.? In Breve Incidente avvenuto mercoledì 13 maggio nei vigneti di Volpago del Montello.. Rischi evidenziati per l'uso di mezzi meccanici su terreni scoscesi del Montello.. Necessità di nuove norme di protezione per i lavoratori agricoli solitari.. Il tragico incidente avvenuto a Volpago del Montello mercoledì 13 maggio ha strappato la vita a Gastone Pedron, caduto mentre operava con il trattore nei vigneti di casa sua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Volpago del Montello: agricoltore muore in vigna con il trattore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tragedia nel Foggiano: agricoltore alla guida di un trattore muore per un maloreDramma nelle campagne nei pressi di Deliceto, dove un agricoltore di 68 anni, Rocchino Marinaccio, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 14... Leggi anche: Tragedia a Caccamo, agricoltore di 70 anni muore travolto dal suo trattore Temi più discussi: Tragedia a Volpago del Montello: agricoltore muore schiacciato dal trattore; Tragedia a Volpago: agricoltore muore schiacciato dal trattore; Tragedia in campagna: un 79enne muore schiacciato dal trattore; VOLPAGO DEL MONTELLO | GASTONE PEDRON MUORE COLPITO DAL TRATTORE MENTRE LAVORA NELLA VIGNA DI CASA. Trattore si ribalta mentre lavora: agricoltore muore schiacciatoIncidente mortale a Selva di Volpago del Montello: uomo schiacciato da un trattore in via Castagnè, indagini in corso. nordest24.it Tragedia in campagna: un 79enne muore schiacciato dal trattoreVOLPAGO DEL MONTELLO. Tragedia in campagna poco dopo le 15 di oggi - mercoledì 13 maggio - in via Castagnè, a Selva di Volpago di Montello, in provincia di Treviso. Un uomo di 79 anni è morto, ... ildolomiti.it