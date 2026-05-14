Tragedia a Torino | operaio travolto da una pedana di 750 chili

Un operaio è rimasto ferito a Torino dopo essere stato travolto da una pedana di circa 750 chili. La pedana si è spostata dalla sua posizione e ha colpito l’uomo durante le operazioni di lavoro. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, concentrandosi sulle modalità di movimentazione del carico e sulle eventuali carenze tecniche che hanno portato al suo cedimento. Sono in corso verifiche per capire come sia avvenuto il movimento inaspettato della pedana.

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? Punti chiave Come ha fatto la pedana a deviare la sua traiettoria?. Quali carenze tecniche hanno causato il cedimento del carico?. Chi dovrà rispondere delle misure di sicurezza nello stabilimento?. Perché le barriere fisiche non hanno protetto l'operatore?.? In Breve L'incidente è avvenuto martedì 12 maggio presso la Centrale del Latte di via Filadelfia.. L'operaio lavorava per la società di logistica Movinlog con sede a Reggio Emilia.. Le autorità indagano sulla gestione dei carichi da 750 chili e sulla sicurezza operativa.. Il soccorso del 118 è intervenuto pochi minuti dopo l'allarme in azienda.. Raffaele Settembre, un operaio di 47 anni, ha perso la vita martedì 12 maggio nella Centrale del Latte di via Filadelfia a Torino, travolta da una pedana carica di 750 chili durante le operazioni di scarico merci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Torino: operaio travolto da una pedana di 750 chili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerriglia a Torino, camionetta dei reparti mobili della polizia prende fuoco Notizie correlate Travolto da una pianta, poi da un’altra: tragedia nei boschi in Ticino, muore operaioDrammatico infortunio sul lavoro nella giornata di ieri, 14 aprile 2026, nei monti sopra Cugnasco, nel Locarnese, dove un operaio ha perso la vita... Travolto da un trasformatore di 400 chili, grave un operaio EnelStava eseguendo dei lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento di “Ottavian” nella zona industriale di Vittorio Veneto, polo specializzato... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Torino, un operaio batte la testa e muore; Operaio alla Centrale del Latte travolto da un bancale: cade battendo la testa, morto; Tragico incidente sul lavoro a Torino in via Filadelfia: morto un operaio 45enne travolto dal materiale; Incidente mortale sul lavoro nel cantiere della Centrale del Latte: muore operaio di 45 anni. Tragedia sul lavoro alla Centrale del Latte: era di Orbassano l'operaio 47enne che ha perso la vita x.com Travolto da materiale in cantiere, muore operaio di 45 anni a TorinoUn altro morto sul lavoro scuote Torino. Un operaio di circa 45 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, in seguito a un grave incidente avvenuto in via Filadelfia 220. L’ ... giornalelavoce.it Tragedia alla Centrale del Latte: morto un operario travolto da un bancaleEnnesimo incidente sul lavoro, questa volta siamo a Torino, dove un operaio di 47 anni è morto travolto da un bancale alla Centrale del Latte. Centrale del Latte di Torino: operaio travolto da un banc ... notizie.it