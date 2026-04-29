Travolto da un trasformatore di 400 chili grave un operaio Enel

Un operaio dell'Enel è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un trasformatore di circa 400 chili durante lavori di manutenzione in uno stabilimento nella zona industriale di Vittorio Veneto, un centro dedicato alla ristorazione. L’incidente si è verificato all’interno della struttura, dove l’uomo stava intervenendo con altri colleghi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l’operaio in ospedale.

Stava eseguendo dei lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento di “Ottavian” nella zona industriale di Vittorio Veneto, polo specializzato nella ristorazione, quando è stato travolto e schiacciato da un grosso trasformatore, del peso di circa 400 chili. L'incidente sul lavoro è.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Frosinone, operaio travolto da un muletto in una cartiera: è graveÈ ricoverato con prognosi riservata e una frattura a una gamba l'operaio travolto oggi da un muletto in una cartiera di Villa Santa Lucia. Operaio 45enne travolto dalle assi di legno, in elisoccorso al Maggiore: grave in RianimazioneÈ stato trasportato in elisoccorso, in gravi condizioni di salute, all'Ospedale Maggiore di Parma l'operaio edile di 45 anni, ferito nel pomeriggio...