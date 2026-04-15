Travolto da una pianta poi da un’altra | tragedia nei boschi in Ticino muore operaio
Un operaio è morto ieri durante lavori forestali nei boschi sopra Cugnasco, nel Locarnese. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato travolto prima da una pianta e successivamente da un’altra, provocando il suo decesso. L’incidente si è verificato nella giornata del 14 aprile 2026 nei monti sopra il paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.
Drammatico infortunio sul lavoro nella giornata di ieri, 14 aprile 2026, nei monti sopra Cugnasco, nel Locarnese, dove un operaio ha perso la vita durante alcuni lavori forestali.L’incidente nei boschiL’allarme è scattato poco prima delle 14, quando alla Centrale comune d’allarme (Cecal) è stata.🔗 Leggi su Quicomo.it
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