Travolto da una pianta poi da un’altra | tragedia nei boschi in Ticino muore operaio

Un operaio è morto ieri durante lavori forestali nei boschi sopra Cugnasco, nel Locarnese. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato travolto prima da una pianta e successivamente da un’altra, provocando il suo decesso. L’incidente si è verificato nella giornata del 14 aprile 2026 nei monti sopra il paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.