Tragedia a Palermo | muore il 40enne dello scontro in via Pitrè

Un incidente grave si è verificato questa mattina in via Pitrè a Palermo, causando la morte di un uomo di 40 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione sarebbe stata provocata da una manovra effettuata con un'auto Fiat Idea. Tre persone sono rimaste ferite e sono state immediatamente portate in ospedale Ingrassia, dove sono sotto osservazione. La polizia sta svolgendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

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? Punti chiave Come ha causato lo scontro la manovra della Fiat Idea?. Chi sono i tre feriti trasportati d'urgenza all'ospedale Ingrassia?. Perché la dinamica del sorpasso ha distrutto completamente lo scooter?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini sulla sicurezza in via Pitrè?.? In Breve Tre occupanti della Fiat Idea feriti e trasportati all'ospedale Ingrassia.. Collisione causata da una Fiat Idea che sorpassava una Lancia Y.. Vittima Giovanni Zarbo impiegato presso la Pasticceria Pace di Palermo.. Incidente avvenuto in via Pitrè nei pressi dell'aeroporto di Boccadifalco.. Giovanni Zarbo è morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico dopo aver lottato per diversi giorni contro le ferite riportate in un violento incidente stradale avvenuto in via Pitrè, nei pressi dell’aeroporto di Boccadifalco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Palermo: muore il 40enne dello scontro in via Pitrè ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Palermo: Vespa e auto si scontrano, muore un trentenne? Cosa scoprirai Chi guidava l'auto a noleggio coinvolta nello scontro tra via Lazio? Come ha fatto la vittima a sopravvivere a un precedente... Tragedia in una scuola di Palermo: insegnante muore improvvisamente in classeABBONATI A DAYITALIANEWS Malore fatale durante la lezione Una docente di 59 anni è deceduta oggi, 15 aprile, mentre si trovava in aula, davanti ai... Temi più discussi: Incidente a Brancaccio tra uno scooter e un mezzo della Rap, morte cerebrale per un ragazzo di 16 anni; Tragedia a Palermo: donna muore due mesi dopo essere stata travolta da un tir; Sicilia, endurista muore in un dirupo; Tragedia sull'Appennino: da Palermo a Ravenna per studiare, Sirin muore a 27 anni. Tragedia a Palermo: donna muore due mesi dopo essere stata travolta da un tir Ecco chi è la povera vittima qds.it/tragedia-a-pal… #QDS #QdSNotizie #QdSNews x.com Nuova tragedia in via Pitrè, muore in ospedale motociclista di 40 anniE’ morto dopo un terribile incidente in via Pitrè a Palermo. Giovanni Zarbo, il motociclista di 40 anni è rimasto vittima di un violento incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi […] ... blogsicilia.it Esce fuori strada con la moto, muore palermitano a San Martino delle Scale, terza vittima in poche oreUna nuova tragedia ieri a Palermo dopo l’incidente mortale in centro città e il dramma avvenuto durante una gara a Terrasini. Ancora un motociclista ha perso la vita: Francesco Sanfratello, ... blogsicilia.it