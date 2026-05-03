Un incidente mortale si è verificato a Palermo, quando una vespa e un'auto si sono scontrate in via Lazio. La vettura coinvolta era a noleggio e il conducente è stato sottoposto a verifiche da parte delle forze dell’ordine. La vittima, un uomo di circa trent’anni, è deceduta sul colpo. Si stanno approfondendo le circostanze dell’incidente e le condizioni del conducente prima dello scontro.

? Cosa scoprirai Chi guidava l'auto a noleggio coinvolta nello scontro tra via Lazio?. Come ha fatto la vittima a sopravvivere a un precedente incidente?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini sull'incrocio tra via Lazio e Libertà?. Perché questo weekend ha causato tre vittime diverse in Sicilia?.? In Breve Bilancio weekend di violenza stradale con tre vittime tra Palermo e provincia.. Davide Bellina, 39 anni, deceduto il 1° maggio sulla statale 113 verso Campofelice.. Simone Angelo, 17 anni, morto sulla Provinciale 18 vicino al cimitero di Custonaci.. Dario Matranga aveva già subito un grave incidente in via Roma tre anni fa.. Dario Matranga, 37 anni, ha perso la vita questa domenica 3 maggio intorno alle 8 del mattino a Palermo dopo uno scontro tra la sua Vespa e una Fiat Panda all’incrocio tra via Lazio e via Libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Palermo: Vespa e auto si scontrano, muore un trentenne

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