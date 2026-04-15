Una docente di 59 anni è morta improvvisamente durante una lezione nel liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo. L’episodio è avvenuto oggi, 15 aprile, mentre l’insegnante si trovava in classe davanti ai suoi studenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La scuola è stata temporaneamente chiusa per consentire gli accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Malore fatale durante la lezione. Una docente di 59 anni è deceduta oggi, 15 aprile, mentre si trovava in aula, davanti ai suoi studenti, presso il liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo. La donna è stata colpita da un malore improvviso durante lo svolgimento della lezione, senza lasciare il tempo per un intervento. I tentativi di soccorso. I colleghi presenti sono intervenuti immediatamente, cercando di salvarla attraverso manovre di rianimazione cardiaca. Nonostante la prontezza dell’intervento, la situazione è apparsa da subito estremamente critica. Inutili gli interventi del 118. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in una scuola di Palermo: insegnante muore improvvisamente in classe

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