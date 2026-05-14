Tragedia a Napoli | marito accoltella la moglie con forbici gravemente ferita

Da napolipiu.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata dal marito con delle forbici. L’incidente si è verificato in una zona residenziale, e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La donna è stata trasportata in ospedale, mentre il marito è stato fermato e portato in caserma. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la città di Napoli, dove una donna di 65 anni è stata accoltellata con delle forbici dal marito 66enne. L’episodio è avvenuto all’interno della loro abitazione e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione Rione Traiano, insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli Bagnoli, hanno arrestato l’uomo, il quale ora dovrà affrontare gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La violenza è scoppiata intorno alle 16:35, quando l’Ospedale San Paolo ha allertato i Carabinieri per una donna che era appena giunta al Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Napolipiu.com

tragedia a napoli marito accoltella la moglie con forbici gravemente ferita
© Napolipiu.com - Tragedia a Napoli: marito accoltella la moglie con forbici, gravemente ferita.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale»

Video Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena. «Scaricata davanti all'ospedale»

Sullo stesso argomento

Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enneNapoli, violenza domestica al Rione Traiano: ferisce la moglie con le forbici dopo mesi di minacce, arrestato un 66enne Napoli, l’ennesimo episodio...

Accoltella la moglie con delle forbici dopo mesi di minacce e violenzeTempo di lettura: 2 minutiAccoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce e violenze.

Argomenti più discussi: Papa a Napoli, l'abbraccio con mamma Patrizia: Pregherà per Domenico; Ci ha lasciati Antonio Iasiello 'MARITO, PADRE E NONNO ESEMPLARE'; Giugliano, donna picchiata dall’ex marito, si introduce in casa con l’inganno nonostante divieto di avvicinamento; Ci ha lasciati Ciro Alterio 'Marito e Padre esemplare'.

tragedia a napoli maritoNapoli, colpita al petto con le forbici dal marito: arrestato 66enne a FuorigrottaNel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione del Rione Traiano hanno arrestato un 66enne che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Sua ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web