A Napoli, una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata dal marito con delle forbici. L’incidente si è verificato in una zona residenziale, e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La donna è stata trasportata in ospedale, mentre il marito è stato fermato e portato in caserma. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la città di Napoli, dove una donna di 65 anni è stata accoltellata con delle forbici dal marito 66enne. L’episodio è avvenuto all’interno della loro abitazione e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione Rione Traiano, insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli Bagnoli, hanno arrestato l’uomo, il quale ora dovrà affrontare gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La violenza è scoppiata intorno alle 16:35, quando l’Ospedale San Paolo ha allertato i Carabinieri per una donna che era appena giunta al Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragedia a Napoli: marito accoltella la moglie con forbici, gravemente ferita.

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