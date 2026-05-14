Napoli accoltella la moglie con le forbici | arrestato 66enne

A Napoli, un uomo di 66 anni è stato arrestato dopo aver ferito la moglie con delle forbici nel Rione Traiano. L’aggressione è avvenuta dopo mesi di minacce da parte dell’uomo, che ha colpito la donna durante un episodio di violenza domestica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato il 66enne e avviato le procedure di legge.

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Napoli, violenza domestica al Rione Traiano: ferisce la moglie con le forbici dopo mesi di minacce, arrestato un 66enne. Napoli, l’ennesimo episodio di violenza domestica. Ancora violenza tra le mura domestiche a Napoli. Nel pomeriggio, i Carabinieri della stazione Rione Traiano, insieme ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Napoli Bagnoli, arrestano un 66enne gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. La vittima è la moglie 65enne, ferita con un paio di forbici al termine dell’ennesima lite, maturata in un contesto familiare segnato da mesi di minacce e violenze.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dramma in via San Giacomo. Accoltella la moglie e dà l’allarme. Marito arrestato: "Tentato omicidio"Sferra una coltellata alla moglie al culmine di una lite e subito dopo chiama i soccorsi. Adigeo, arrestato 30enne: rubava vestiti con le forbici sotto i capi? Domande chiave Come ha fatto il sistema digitale a smascherare il colpo? Cosa hanno trovato i carabinieri durante la perquisizione del sospettato?...