accoltella la moglie con delle forbici dopo mesi di minacce e violenze

A Napoli, nel Rione Traiano, un uomo di 66 anni è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato la moglie con delle forbici. L’episodio segue mesi di minacce e violenze da parte dell’uomo. La donna ha riportato ferite giudicate gravi e ora si trova sotto cure ospedaliere. L’uomo è stato portato in caserma e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Tempo di lettura: 2 minuti Accoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce e violenze. E’ accaduto a Napoli, nel Rione Traiano, dove è stato arrestato un uomo di 66 anni: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’allarme è scattato intorno alle ore 16:35 di ieri, quando dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai militari dell’Arma per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima, una 65enne, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal marito all’interno dell’abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente. L’uomo avrebbe iniziato a insultare la donna con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, andato distrutto durante l’aggressione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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