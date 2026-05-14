Tragedia a Bergamo | Giulio scende dall' auto del papà e viene travolto Morto a 9 anni
Un bambino di 9 anni è deceduto nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Risorgimento a Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era sceso dall'auto del padre quando è stato colpito. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha delimitato l’area per le verifiche del caso. La notizia ha suscitato molta commozione nella comunità locale.
Un bambino di 9 anni, Giulio Lovera, ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio dopo essere stato travolto da un'auto in piazzale Risorgimento, a Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 nel quartiere Loreto. L'investimento Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo era.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Sassari, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto 43enne(Adnkronos) – Tragico incidetente nella notte sulla provinciale 15 Sassari-Ittiri.
Sassari, 43enne scende dall’auto in panne e viene travolto: morto sul colpoIl buio pesto di una provinciale sarda si è trasformato, nel cuore della notte, nello scenario di un dramma assurdo e fulmineo.
Temi più discussi: Giulio Lovera, morto a 9 anni davanti alla famiglia: sceso dall’auto del papà, ha attraversato la strada per correre da mamma e fratello; Il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anni; Tragedia a Bergamo: Giulio scende dall'auto del papà e viene travolto. Morto a 9 anni; Giulio, 9 anni, travolto e ucciso da un'auto in piazzale Risorgimento.
Il sindaco Adriano Pagani: Non ci sono parole di fronte a questa tragedia, una strada pericolosa come stiamo dicendo da tempo. La comunità si stringe alla famiglia, alla mamma e al papà del ragazzo. Leggi di più: https://www.ecodibergamo.it/stories/pre facebook
Tragedia a Bergamo: Giulio scende dall'auto del papà e viene travolto. Morto a 9 anniIl piccolo, Giulio Lovera, non ce l'ha fatta. L'investimento mortale nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, a Bergamo ... milanotoday.it
Bimbo di 9 anni investito e ucciso a Bergamo: Giulio Lovera lascia i genitori e un fratello più piccoloSi chiamava Giulio Lovera il bimbo di 9 anni morto ieri a Bergamo dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Risorgimento mentre attraversava la ... fanpage.it