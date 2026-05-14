Tragedia a Bergamo | Giulio scende dall' auto del papà e viene travolto Morto a 9 anni

Un bambino di 9 anni è deceduto nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Risorgimento a Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era sceso dall'auto del padre quando è stato colpito. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha delimitato l’area per le verifiche del caso. La notizia ha suscitato molta commozione nella comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un bambino di 9 anni, Giulio Lovera, ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio dopo essere stato travolto da un'auto in piazzale Risorgimento, a Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 nel quartiere Loreto. L'investimento Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo era.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sassari, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto 43enne(Adnkronos) – Tragico incidetente nella notte sulla provinciale 15 Sassari-Ittiri. Sassari, 43enne scende dall’auto in panne e viene travolto: morto sul colpoIl buio pesto di una provinciale sarda si è trasformato, nel cuore della notte, nello scenario di un dramma assurdo e fulmineo. Temi più discussi: Giulio Lovera, morto a 9 anni davanti alla famiglia: sceso dall’auto del papà, ha attraversato la strada per correre da mamma e fratello; Il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anni; Tragedia a Bergamo: Giulio scende dall'auto del papà e viene travolto. Morto a 9 anni; Giulio, 9 anni, travolto e ucciso da un'auto in piazzale Risorgimento. Tragedia a Bergamo: Giulio scende dall'auto del papà e viene travolto. Morto a 9 anniIl piccolo, Giulio Lovera, non ce l'ha fatta. L'investimento mortale nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, a Bergamo ... milanotoday.it Bimbo di 9 anni investito e ucciso a Bergamo: Giulio Lovera lascia i genitori e un fratello più piccoloSi chiamava Giulio Lovera il bimbo di 9 anni morto ieri a Bergamo dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Risorgimento mentre attraversava la ... fanpage.it