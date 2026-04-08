Sassari scende dall’auto in panne e viene travolto | morto 43enne

Nella notte sulla provinciale 15 tra Sassari e Ittiri, un uomo di 43 anni è stato investito e ha perso la vita. La vittima, che si trovava sul ciglio della strada, era appena scesa dalla propria auto in panne. L’incidente è avvenuto nella zona di Sassari, coinvolgendo un veicolo che lo ha investito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

(Adnkronos) – Tragico incidetente nella notte sulla provinciale 15 Sassari-Ittiri. Luigi Pala, 43enne sassarese ma originario di Usini, è morto dopo essere stato travolto da un’auto su ciglio della strada. Secondo i primi riscontri dei carabinieri, l'uomo ha avuto problemi con la sua macchina che si è fermata. È sceso dall’abitacolo ma in quel momento è arrivata un’altra auto che lo ha travolto. L’autista si è fermato e ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e dell’auto per ricostruire ogni dettaglio della tragedia. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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L'incidente sulla strada provinciale nel nord Sardegna. La vittima era di Sassari - facebook.com facebook

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