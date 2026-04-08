Nella notte, lungo una strada provinciale in Sardegna, un uomo di 43 anni è sceso dalla sua auto in panne e poco dopo è stato travolto da un veicolo in transito. L’incidente è avvenuto in condizioni di scarsa visibilità e l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Il buio pesto di una provinciale sarda si è trasformato, nel cuore della notte, nello scenario di un dramma assurdo e fulmineo. La vittima è Luigi Pala, un operaio sassarese di soli 43 anni, la cui vita è stata spezzata intorno alle ore 23 lungo la strada provinciale 15, l’arteria che congiunge Sassari a Ittiri. Secondo le prime e ancora frammentarie ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo sarebbe rimasto vittima di una tragica sequenza di sfortuna: costretto a fermare la propria vettura sul ciglio della strada a causa di un probabile guasto meccanico, è sceso dall’abitacolo per verificare lo stato del motore. Proprio mentre si muoveva lungo la carreggiata, in un tratto completamente privo di illuminazione artificiale, è stato centrato in pieno da un’altra auto che sopraggiungeva in quel momento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sassari, 43enne scende dall’auto in panne e viene travolto: morto sul colpo

Sassari, 43enne scende dall’auto in panne e viene investito: morto sul colpoLuigi Pala, operaio 43enne di Sassari, è morto investito sulla provinciale 15 dopo essersi fermato per un guasto.

Sassari, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto 43enne(Adnkronos) – Tragico incidetente nella notte sulla provinciale 15 Sassari-Ittiri.

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Sassari, scende dalla macchina in panne e viene travolto: morto operaio 43enneL’uomo aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra ... tg24.sky.it

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