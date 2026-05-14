Traffico Roma del 14-05-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma si è intensificato venerdì 14 maggio 2026 alle 19:30, a causa di un albero caduto sulla strada. La strada interessata è via Aurelia Antica, tra via di Villa e altri punti vicini, dove è stata chiusa al traffico. La situazione ha causato rallentamenti e code nella zona. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o sull’origine del cedimento dell’albero. La polizia e i servizi di emergenza sono sul posto per gestire la situazione.

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Luceverde Roma per un albero caduto sulla sede stradale è chiusa via Aurelia Antica da via di Villa Betania via delle Fornaci ripercussioni su via Leone XIII con coda a partire da piazza XI ancora molto trafficata la tangenziale est con code dalla Batteria Nomentana la Salaria verso lo stadio Olimpico code anche sul tratto di via del Foro Italico da Corso Francia a via dei Campi Sportivi in direzione Salaria ancora intenso il traffico anche sul raccordo anulare con quelli in carreggiata interna dalla classe alla Salaria e proseguendo dalla Casilina all'appia rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla fontina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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