Alle 18:30 del 14 maggio 2026 si registrano ancora forti rallentamenti sul raccordo anulare di Roma, con code visibili in carreggiata. Il traffico resta molto congestionato e si segnalano lunghe file di veicoli lungo l’anello stradale. La situazione crea disagi per gli automobilisti che attraversano la zona, con un flusso di veicoli che fatica a riprendere regolarmente. La circolazione appare difficile da gestire in questo orario di punta.

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul raccordo anulare con code in carreggiata interna dalla classe alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana all'appia a complicare la situazione anche un incidente all'altezza dell'appia rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud ancora molto trafficata la tangenziale est con code dalla 24 via delle Valli verso lo stadio Olimpico code anche sul tratto di via del Foro Italico da Corso di Francia via dei Campi Sportivi in direzione della Salaria la polizia locale Ci segnala Infine un incidente sulla via del mare con coda all'altezza di via Guido calza nelle due direzioni come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-05-2026 ore 18:30

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