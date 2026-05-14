Il traffico a Roma nel pomeriggio del 14 maggio 2026 alle 16:30 presenta diverse criticità, secondo le rilevazioni di luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le segnalazioni indicano congestioni in alcune strade principali e rallentamenti in corrispondenza di snodi strategici della viabilità cittadina. L'informazione viene diffusa attraverso il servizio di infomobilità, che monitora costantemente la situazione del traffico in tempo reale. Nessuna informazione aggiuntiva sulla causa o sugli eventuali interventi in atto.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ripresi i lavori in via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per lasciar spazio al cantiere e fino al 30 maggio dalle 4 alle 7 del mattino è vietato il transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario nelle giornate del 16 23 e 30 maggio il divieto di transito Sara invece attivo per tutto il giorno in programma lavori notturni nel sottovia Ignazio Guidi a partire dalle 21:30 chi proviene Da Montesacro non potrei mettersi nel Sotto via Ma sarà obbligato a girare a destra per piazzale di Porta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-05-2026 ore 16:30

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